ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر الأهلي ضد فليومينينسي كأس العالم للأندية كورة اون لاين 2023.. جودة عالية HD

يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر الأهلي ضد فليومينينسي كأس العالم للأندية كورة اون لاين 2023.. جودة عالية HD، يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

بدأ سقف الطموحات لدى جماهير الأهلي في جميع أنحاء الوطن العربي يرتفع للغاية بعد الأداء الرائع والقوي الذي ظهر عليه لاعبي القلعة الحمراء في المباراة التي جمعتهم بفريق “اتحاد جدة” السعودي، حيث واجه الأهلي نظيره اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية مساء الجمعة الموافق 15-12-2023.

وقد استطاع الأهلي أن يكتسح “النمور” بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للاتحاد، وقد أحرز أهداف النادي الأهلي على الترتيب كلا من “علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور”، بينما أحرز هدف النمور الوحيد النجم الفرنسي الكبير “كريم بنزيما”، وقد شهدت هذه المباراة تفوقا كبيرا من جميع لاعبي الأهلي، كما شهدت المباراة تألق كبير لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي الذي استطاع أن يتصدى لضربة جزاء للاتحاد نفذها كريم بنزيما.

واصطحب 28 لاعباً فى رحلة السعودية التي يخوض خلالها الفريق بطولة كأس العالم للأندية رغم أن القائمة التي ستُشارك في البطولة تضم 23 لاعباً فقط، وذلك تحسباً لسفر الفريق من السعودية إلى الإمارات مُباشرة للمشاركة فى بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر الجاري.

وتضم القائمة النهائية للأهلي في مونديال الأندية كلاً من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وفلومينسي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية عبر قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟