مشاهدة الأهلي تويتر اليوم.. بث مباشر الأهلي وفلومينينسي اليوم كأس العالم للأندية 2023 يلا شوت بدون تقطيع جودة HD

ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة الأهلي تويتر اليوم.. بث مباشر الأهلي وفلومينينسي اليوم كأس العالم للأندية 2023 دون تقطيع جودة HD

مشاهدة الأهلي تويتر اليوم.. بث مباشر الأهلي وفلومينينسي اليوم كأس العالم للأندية 2023 دون تقطيع جودة HD، مشاهدة مباراة الأهلي ضد فلومينيسي البرازيلي والتي من المقرر أن تقام اليوم الإثنين 18 ديسمبر من عام 2023، وذلك في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، وتقام المباراة على أرضية ملعب الملك عبد الله الدولي وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

النادي الأهلي المصري في تحد جديد بعد تجاوز تحدي نادي إتحاد جده السعودي بعد الفوز علي حساب الأخير بنتيجة كبيرة، علي ملعبه ، ولكن بين جماهير النادي الأهلي المصري التي سطرت أروع الملاحم في جده، ونجحت في الوصول إلي العلامة الكاملة من هذه المواجهة، وتأمل في تميز جديد ضد نادي فلومينينسي البرازيلي في اللقاء المقبل، ونحن في موقع السعودية نيوز سننشر لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية والقنوات الناقلة.

مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | كأس العالم للأندية 2023، وقع عاشقي ومحبي كرة القدم العربية والعالمية في مصر والوطن العربي والعالم، على موعد مع مواجهة نارية وقمة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بين الأهلي وفلومنينسي البرازيلي مساء اليوم.

وتتصدر حاليًا بطولة كأس العالم للأندية 2023 محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية ومواقع التواصل الإجتماعي بشكل رائج، وتشغل بال عدد كبير من عاشقي كرة القدم، في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، التي تمتد حتى يوم 22 ديسمبر الجاري، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة بمدينة جدة، وذلك استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

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وحرص مارسيل كولر على إقامة مران خفيف للاعبين، في تمام الساعة ١٢.٣٠ ظهرًا في إطار الاستعداد لمواجهة فريق فلومينينسي التي تقام مساء اليوم الإثنين على استاد الجوهرة بمدينة جدة.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام فلومينيسي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج- إمام عاشور- مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود عبد المنعم كهربا- بيرسي تاو.