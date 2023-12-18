ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية، النادي الأهلي المصري في تحد جديد بعد تجاوز تحدي نادي إتحاد جده السعودي بعد الفوز علي حساب الأخير بنتيجة كبيرة، علي ملعبه ، ولكن بين جماهير النادي الأهلي المصري التي سطرت أروع الملاحم في جده، ونجحت في الوصول إلي العلامة الكاملة من هذه المواجهة، وتأمل في تميز جديد ضد نادي فلومينينسي البرازيلي في اللقاء المقبل، ونحن في موقع السعودية نيوز سننشر لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية والقنوات الناقلة.

سبق أن إلتقى النادي الأهلي من قبل في 5 مواجهات ضد الأندية البرازيلية، خسر الأحمر في 4 مواجهات، وحسم التعادل لقاء وحيد انتهى بركلات الترجيح لصالحه.

المواجهة الأولى ضد نادي انترناسيونال البرازيلي، في الدور النصف النهائي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف، والمواجهة الثانية ضد فريق كورينثيانز في قبل نهائي المونديال انتهت بهزيمة الأحمر بهدف نظيف.

تنطلق مباراة الأهلي وفلومينينسي بصافرة الحكم البولندي (سيمون مارتسينياك) بداية من الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت غرينتش GMT.

تنقل المباراة على شاشة قنوات شركة الرياضة السعودية (SSC) بصوت المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي بالإضافة إلى المعلق الإماراتي فارس عوض على الصوتية الثانية.

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ويعد النادي الأهلي ثاني أكثر الأندية مشاركة في مونديال الأندية بعد فريق أوكلاند سيتي (11 مشاركة)، ولكن المارد الأحمر أكثر فريق خوضاً للمباريات في البطولة بـ 23 مباراة، ولم يسبق له الوصول إلى النهائي، لكنه حصل على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات.

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي اليوم

يستعد الأهلي لمواجهة وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية، بعد فوز وعلى الاتحاد السعودي بثلاثية نظيفة حيث يكون التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي: