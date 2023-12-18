ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت.. كأس العالم للأندية 2023

مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت.. كأس العالم للأندية 2023، يستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، اليوم الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

في ظل قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر سوف يخوض فريق النادي الأهلي اليوم الاثنين المهمة التي تعتبر تحدي كبيراً حيث يتنافس في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يأتي ذلك بعد تحقيقه لفوز مميز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط وتعتبر هذه المواجهة فرصة حاسمة لتحقيق إنجاز كبير سوف يضاف إلى مسيرة الفريق الفائز في هذا الموسم الرياضي المميز.

واصطحب 28 لاعباً فى رحلة السعودية التي يخوض خلالها الفريق بطولة كأس العالم للأندية رغم أن القائمة التي ستُشارك في البطولة تضم 23 لاعباً فقط، وذلك تحسباً لسفر الفريق من السعودية إلى الإمارات مُباشرة للمشاركة فى بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر الجاري.

وتضم القائمة النهائية للأهلي في مونديال الأندية كلاً من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية عبر قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وفلومينسي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويشارك الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول فى السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى.

تاريخ الأهلي كأس العالم للأندية

يحمل النادي الأهلي إرثاً متألقاً في تاريخ كأس العالم للأندية، حيث يعتبر ثاني أكثر الأندية المشاركة في هذه البطولة بعد نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي شارك عشر مرات قبل هذا الحدث يتجلى تألق الأهلي في مشاركاته السابقة في عام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، و2021، و 2022، مما يعكس تاريخاً غنياً بالإنجازات والتميز في ساحة البطولات الدولية.