خاص.. مدرب فرنسي يقود منتخب مصر للسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - وقع الاتحاد المصري لكرة القدم، عقدا مع المدرب الفرنسي باتريس ليغ المدير الفني لفريق بوردو لتولي المهام الفنية لمنتخب السيدات.

وعملت "بوابة الخليج 365" من مصدر خاص مقرب من المدرب أن المدرب الفرنسي باتريس ليغ سيقود منتخب مصر للسيدات، خلال الفترة المقبلة، خلفا لمحمد كمال

وكان منتخب مصر للسيدات ودع التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا بعد التعادل السلبي أمام السنغال.

وصعدت السنغال الى البطولة في نسختها الثالثة عشر بعد فوزه على مصر ذهابا في داكار، والتي انتهت برباعية نظيفة.

وكان التصنيف الدولي لكرة القدم الاخير شهد تراجع منتخب مصر للمركز الـ92 من التصنيف اي وصل الى التنصيف الاخير ويأتي بعد الفشل في الصعود الى كأس امم أفريقيا