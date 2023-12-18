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القناة يواصل انتصاراته.. وجمهورية شبين يقهر النصر للتعدين

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق القناة الفوز على لافيينا بنتيجة (2-1) فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد هيئة قناة السويس في مستهل مباريات الجولة الثالثة عشرة بدورى القسم الثانى أ "دورى المحترفين". 

 

ورفع القناة رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم خطوة فى جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد لافيينا عند 22 نقطة وييتعد عن الصدارة.

 

وفي نفس الجولة نجح بترول أسيوط في الفوز على أبو قير للأسمدة بنتيجة (2-1)، ليستعيد الفريق الأسيوطى اتزانه سريعا بعد الهزيمة المفاجئة الجولة الماضية أمام القناة بهدفين دون رد. 

ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما توقف رصيد الخاسر عند 16 نقطة. 

 

كما نجح جمهورية شبين في الفوز على النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ17 ، بينما توقف رصيد التعدين 4 نقاط في مؤخرة جدول الترتيب. 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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