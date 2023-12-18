تنافس الأهلى مع الفرق البرازيلية نقطة فارقة أمام فلومينينسي

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب جماهير النادي الأهلي، انطلاق صافرة أحداث مباراة الأحمر أمام فلومينينسي البرازيلي، التى تجمعهما على ملعب الجوهرة المشعة "مدينة الملك عبد الله"، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023بعد تخطى اتحاد جدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الأهلي لا يخشى الفرق البرازيلية بكأس العالم للأندية

ومنذ ان استهل ابناء القلعة الحمراء المشوار بمونديال الاندية عبر التاريخ فاوقعته أمام خمسة مواجهات بالفرق البرازيلية في البطولة، فيما تشهد أغلب الأحيان منافسًا برازيليًا في هذا الدور منذ 2006 وحتى الآن.

تاريخ مواجهات أمام الفرق البرازيلية بمونديال الاندية

التقي لاعبو الاهلى أمام الفرق البرازيلية ببطولة كأس العالم للأندية في 5 مواجهات ، تعرض للهزيمة في 4 ، وفاز بلقاء وحيد بركلات الترجيح، قبل مواجهة الليلة أمام فلومينينسي.

ـ كأس العالم للأندية نسخة 2006، قدم الأهلي ملحمة أمام إنترناسيونالي الأمريكي، ولكنه خسر بثنائية مقابل هدف في العاصمة اليابانية طوكيو،

ـ مونديال الأندية نسخة 2021، تكررت المواجهة بين الأهلي وبالميراس، خسر الأهلي المواجهة بثنائية نظيفة.

ـ كأس العالم للأندية نسخة 2022، لعب الأهلي مواجهتين برازيليتين، فاز على أوكلاند سيتي، وقابل ريال مدريد وخسر في الدور نصف النهائي، ليواجه الأهلي فلامنجو البرازيلي في مباراة المركز الثالث، ورغم تقدم الاهلى مرتين خلال المباراة ولكن في أقل من ربع ساعة، انقلبت المباراة وفاز بطل كوبا ليبارتدويس بـ4\2.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد عبدالمنعم

خط الوسط: مروان عطيه، امام عاشور، احمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو

تشكيل فلومينينسي المتوقع أمام الأهلى في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: فابيو.

خط الدفاع: سامويل تشافييه، نينو، فيليبي ميلو، مارسيلو.

خط الوسط: أندريه، مارتينيلي، جون أرياس.

خط الهجوم: جانسو، كينو، جيرمان كانو.

ويتأهل الفريق الفائز من لقاء الاهلى وفلومينيسي لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وأوراوا رد دايموندز الياباني في الجولة النهائية لكأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

وتقام مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم الإثنين 18 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع مباريات كأس العالم للأندية عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية هي التي حصلت على حقوق بثمونديال 2023.