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الأهلي وفلومينينسي البرازيلي..ملعب الجوهرة قبل ساعات من مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية

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ياسر رشاد - القاهرة - تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربي، الى صوب ملعب الجوهرة المشعة التى يستضيف مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، بين الأهلي المصري ونظيره فلومينينسي البرازيلي في تمام الثامنة مساء اليوم.

ونجح المارد الأحمر في تحقيق فوزًا كبيرًا على حساب فريق اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1 ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية، ليضرب موعدا لملاقاة الفريق البرازيلي بنصف النهائي.

ملعب الجوهرة المشعة قبل ساعات من انطلاق مباراة الاهلى وفلومينينسي.. صور

 

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ملعب الجوهرة المشعة
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ملعب الجوهرة المشعة


موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية  
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية 
وتذاع مباراة الاهلى وفلومينينسي البرازيلي عبر شبكة قنوات SSC ، وتبث اللقاء عبر قناة  1 SSC HD

عقوبة انطونى موديست
أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم إخطار إلى النادي الأهلي بإيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أنتوني موديست بعد تعرضه إلى الطرد المباشر أمام اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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