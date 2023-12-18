تعليق مثير من برشلونة على مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا

علق ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، على مواجهة نابولي الإيطالي، في دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة.

وأكد ديكو في تصريحات عبر قناة موفيستار الإسبانية، أن نابولي الإيطالي، هو حامل لقب الدوري المحلي، ويملك لاعبين مميزين، لذا ستكون المواجهة صعبة ولكن هناك وقت طويل قبل هذه المباراة.

وأوضح النجم البرتغالي السابق أن برشلونة يستطيع إقصاء نابولي، في حال وصوله إلى حالة فنية جيدة وتطوير الجوانب التي تحتاج لتحسين.

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وأشار إلى أن برشلونة لم يحقق الفوز في لقائه الأخير أمام فالنسيا، إلا أن قدم أداءًا جيدًا، مؤكدًا أنه يتوجب على الفريق محاولة تحسين المستوى وإيجاد حل لتسجيل الأهداف.

وكشف المدير الرياضي لنادي برشلونة، أن كرة القدم بها العديد من المتغيرات مثل الحياة اليومية ويبقى الأمر الأكثر أهمية أن يتماسك الفريق ويؤدي بشكل جيد في أكبر عدد ممكن من المباريات.

وتابع: “سنبدأ في التفكير في مواجهة نابولي عندما يحين وقتها، ولكن في الوقت الحالي تركيزنا على جمع النقاط في مشوارنا ببطولة الدوري الإسباني لأننا حامل اللقب”.

وأضاف: “من الوارد أن يتذبذب الأداء ولكننا سنواصل العمل والأمور ستسير بشكل جيد بالتأكيد”.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف الصدارة.