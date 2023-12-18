مدرب بيراميدز: مواجهة صن داونز حاسمة في مشوارنا بـ دوري أبطال أفريقيا

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، على صعوبة مباراته المقبلة ضد صن داونز، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال باتشيكو في تصريحاته للمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم:” مواجهة صن داونز حاسمة إلى حد بعيد في شكل المجموعة، والفوز بها سيترتب عليه الكثير من الأمور “.

وأضاف:” بالتالي بيراميدز يدخل اللقاء من أجل الفوز ولا بديل غيره، نجحنا في لعب مباراة تكتيكية مميزة في جنوب أفريقيا وكنا الأقرب لتحقيق الفوز على أحد أفضل أندية القارة وبطل سابق للبطولة، وكان من الجيد عدم استقبال أي أهداف في بريتوريا، على الرغم من تسجيله في جميع مبارياته على ملعبه “.

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وتابع باتشيكو:” بيراميدز مطالب بأن يواصل مسيرته في البطولة ويحقق الفوز في القاهرة ويصل إلى النقطة السابعة ويقترب كثيرا من العبور للدور المقبل، كل فريق يعلم الآخر جيدا وبيراميدز يلعب في القاهرة بخطة تكتيكية واضحة ونثق في اللاعبين الرغم من الغيابات الكثيرة التي يعاني منها”.

وأردف:” ولا نسعى لخلق أعذار لأننا نلعب على البطولة، جميع اللاعبين بنفس المستوى وأي لاعب قادر على تعويض النقص العددي، الثنائي بالفعل مهم للفريق وغيابه مؤثر بشدة وانضموا للغيابات الأخرى مثل إبراهيم عادل وإسلام عيسى “.

واختتم:” اتعامل مع الأسماء الجاهزة الفريق به لاعبين مميزين في كل المراكز، وقادرون على تعويض النقص ولابد من الفوز قبل غلق الملف القاري والتركيز في بطولة كأس السوبر للأبطال”.