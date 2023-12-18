رابطة الدوري الإنجليزي تهاجم فيفا بسبب كأس العالم للأندية 2025

تقدمت رابطة الدوري الإنجليزي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب عدم مشوارتها في ما يخص بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن موعد ونظام بطولة كأس العالم للأندية بشكله الجديد بمشاركة 32 فريق يدلاً من 7.

ويشارك من الاتحاد الأوروبي 12 ناديًا، و 4 فرق من قارة إفريقيا، ومثلها من آسيا، وكذلك أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بالإضافة إلى بطل الدوري الأمريكي.

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يتم تقسيمها إلى 8 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل الأول والثاني من كل مجمموعة إلى ثمن النهائي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن الجدول الزمني للبطولة سيشهد لعب 7 مباريات في أربعة أسابيع خلال صيف 2025، قبل ثلاثة أسابيع فقط من بداية الموسم.

أرسل الاتحاد الإنجليزي خطاب إلى الاتحاد الدولي، يتهمه فيه بالفشل في ممارسة مسؤولياته كهيئة حاكمة لكرة القدم، وانه نظر إلى مصالحه دون عرض الجدول الزمني على الرابطة.