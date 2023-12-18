مدرب أوراوا مشيدًا بجوارديولا: مانشستر سيتي يمتلك الأفضل في العالم

أشاد ماسيج سكورزا، المدير الفني لفريق أوراو الياباني، بمدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

ويلتقي فريق أوراوا الياباني بنظيره مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضح المدير الفني لفريق أوراوا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن جوارديولا هو المدرب رقم 1 في العالم، مؤكدًا أنه شرف له مواجهته مرة أخرى.

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وتابع: “واجهت جوارديولا من قبل بالتحديد منذ 15 عامًا وكان هو مدربًا لبرشلونة ومنذ ذلك وأنا مُغرم بأسلوبه، كما أن مانشستر سيتي يملك أفضل اللاعبين”.

واختتم مدرب أوراوا الياباني: “جوارديولا يزيد الضغوط علينا لذا لابد أن نُركز منذ بداية المباراة، وعلى الورق فإن مانشستر سيتي هو أفضل في كل شيء، ولكن يجب أن نعد خطة ممتازة وإذا كنا نريد الفوز فلابد من التغلب على حدودنا والاستعدادا بشكل جيد وسعداء بالتواجد بين أفضل أندية العالم”.