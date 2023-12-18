جوارديولا: الاهلي من أفضل الأندية العربية.. وهدفنا التتويج بـ كأس العالم للأندية

تغنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بـ النادي الاهلي، منافسه المحتمل في كأس العالم للأندية في نسختها الجارية.

وسيستهل مانشستر سيتي بطل أوروبا، مشواره في المشاركة الأولى من كأس العالم للأندية، بمواجهة أوراوا الياباني بطل أسيا، مساء غد الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، يخوض الاهلي مباراته في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء اليوم الاثنين ضد فلومينينسي البرازيلي على ملعب الجوهرة.

وقال جوارديولا في تصريحاته للمؤتمر الصحفي:” الكل يفخر بوجوده هنا، الجلوس هنا والحديث معكم أمر يدعو للفخر، بداية علينا أن نصل إلى النهائي لتكون لدينا فرص لرفع الكأس “.

وأضاف:” هذه المرة الرابعة للمشاركة في المرة الأولى كانت المشاركة مميزة وصعبة وليس من السهل التنبؤ بالمخرجات، كل من يصل هنا يريد أن يرفع الكأس “.

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وتابع جوارديولا:” هناك الكثير من الاستثمارات في السعودية، وهي دولة قوية اقتصاديا، أرى الكثير من المشجعين ينظرون إلى السعودية بعد هذه التطورات “.

وأردف:” كنت في مصر هذا الصيف وجميع المصريين والمصريات يتحدثون عن فريقهم، كنت أشعر أن الأهلي لديه الكثير من المشجعين وهو من أفضل الأندية العربية.. كرة القدم تطورت، شاهدنا اليابان أمام ألمانيا في كأس العالم الأخير هناك الكثير من النقلات والتحولات، لذا لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحدث، نحترمهم ونود أن نراكم الجمعة في النهائي “.

واختتم عن كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة 2025:” الأندية تدعم فيفا والكل يمتثل للقرار”.