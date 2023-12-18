رد قاطع من نجم السيتي على انتقاله إلى الدوري السعودي

حسم برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الجدل حول إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الشتوي المقبل.

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية تفيد برغبة أندية الدوري السعودي في التعاقد مع برناردو سيلفا في يناير.

وقال سيلفا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر سيتي وأوراوا: “أنا أركز حاليا على اللعب فقط لمانشستر سيتي ولا أفكر بالانتقال في الوقت الحالي”.

أقرأ أيضاً- جوارديولا: الاهلي من أفضل الأندية العربية.. وهدفنا التتويج بـ كأس العالم للأندية

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيرة أوراوا الياباني ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريقين غداً الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة).

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا مع المتأهل من لقاء الاهلي وفلومينينسي البرازيلي في نهائي مونديال الأندية.