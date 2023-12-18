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رد قاطع من نجم السيتي على انتقاله إلى الدوري السعودي

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مانشستر سيتي وتشيلسي - الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي وتشيلسي -

حسم برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الجدل حول إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الشتوي المقبل.

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية تفيد برغبة أندية الدوري السعودي في التعاقد مع برناردو سيلفا في يناير.

وقال سيلفا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر سيتي وأوراوا: “أنا أركز حاليا على اللعب فقط لمانشستر سيتي ولا أفكر بالانتقال في الوقت الحالي”.

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ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيرة أوراوا الياباني ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريقين غداً الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية ، على ملعب مدينة الملك عبدالله ( الجوهرة المشعة).

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا مع المتأهل من لقاء الاهلي وفلومينينسي البرازيلي في نهائي مونديال الأندية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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