شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات واستكمال الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية لدورة انتخابات جديدة.

ومن جانبه قال حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة، إن فوز الرئيس السيسى يعنى استمرار مسيرة الإنجازات ورحلة التطوير التى بدأها مع الشعب المصرى وظهرت ثمارها فى مختلف المجالات.

وأضاف رئيس البارالمبية أن ما شهدته الانتخابات الرئاسية من مشهد حضاري وأجواء إيجابية يكشف مدى وعى الشعب المصري وحرصه على مصلحة البلاد لاستكمال نجاحات الدولة المصرية.