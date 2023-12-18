شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى: فوز الرئيس السيسى استكمال لنهضة مصر وثورة تصحيحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024، ولمدة 6 سنوات حتى عام 2030، بمجموع أصوات 39 مليونا 702 ألف 451 صوتا بنسبة 89.6% من إجمالى أصوات الناخبين.

وأعرب عبد الغني عن سعادته بفوز الرئيس السيسي من أجل استكمال النهضة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات وكذلك استكمال ثورة التصحيح المصرية.