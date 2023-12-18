شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الفوز فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتأكيد ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة لدولتنا العظيمة مصر لفترة رئاسية جديدة بعد النجاحات الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال فترة توليه رئاسة البلاد والطفرة الإنشائية غير المحدودة التي حدثت فى جميع المجالات حتى تصبح مصر في مقدمة دول العالم.

وأعرب المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن خالص التهنئة للشعب المصري على استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية وثقة جموع الشعب المصري، والتي تؤكد أن الأمن والأمن والازدهار الذي تشهده مصر حاليا والتحديات العديدة التي تخطتها البلاد بفضل القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خطوات نحو مستقبل مشرق وتقدم لمصرنا العزيزة.