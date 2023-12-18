شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملعب الجوهرة المشعة قبل مواجهة الأهلى وفلومينينسي فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي على فيس بوك صوراً لملعب الملك عبد الله "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلى وفلومينينسي البرازيلي، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فلومينينسى البرازيلى مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات.

ويسعى الأهلي خلال مشاركته فى هذه النسخة من البطولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه فى 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة



ملعب مباراة الأهلي وفلومينيسيي البرازيلي



ملعب مباراة الأهلي وفلومينيسيي البرازيلي



ملعب مباراة الاهلي وفلومينيسيي البرازيلي



ملعب مباراة الاهلي وفلومينيسيي البرازيلي



ملعب مباراة الاهلي وفلومينيسيي البرازيلي



ملعب مباراة الاهلي وفلومينيسيي البرازيلي



ملعب مباراة الاهلي وفلومينيسيي البرازيلي



ملعب مباراة الاهلي وفلومينيسيي البرازيلي



ملعب مباراة الاهلي وفلومينيسيي البرازيلي