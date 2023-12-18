شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

مثل الأهلي خلال مشاركاته السابقة فى البطولة 75 لاعباً، ويتصدر وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور قائمة لاعبي الأهلي الأكثر مشاركة فى البطولة، وشارك كل منهم فى خمس نسخ من البطولة، يليهم عماد متعب ورامي ربيعة وحسين الشحات برصيد أربع مشاركات منها واحدة مع العين الإماراتي، وكل من محمد بركات وشادي محمد وأمادو فلافيو وأحمد فتحي وأحمد شديد قناوي ووليد سليمان ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو يانج وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف برصيد ثلاث مشاركات لكل منهم، وهناك 22 لاعبا شارك كل منهم مرتين، منهم بيرسي تاو الذي شارك مرة مع صن داونز والثانية مع الأهلي.

وضمت قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية كلاً من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.

وتكشف الإحصائيات أن الأهلى أصبح ثاني أكثر نادٍ تحقيقًا للانتصارات فى كأس العالم للأندية برصيد 9 انتصارات، خلف ريال مدريد المتصدر بالفوز فى 12 مباراة.

كما بات الأهلي أكثر نادٍ عربي وأفريقي يصل إلى هذا الكم من الانتصارات فى كأس العالم للأندية عبر تاريخها، متفوقاً على برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 7 مرات فوز، ويتبقى لبطل القرن فى أفريقيا 3 مباريات فقط ليتساوى مع عدد انتصارات الملكي.