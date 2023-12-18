شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النادي الأهلي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ونشر الأهلي تنهنئة عبر منصاته الرسمية، قال فيها: "الأهلي يُهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الشعب المصري الغالية.. كل التمنيات لسيادته بدوام التوفيق لقيادة البلاد للمزيد من التقدم والازدهار".



الاهلي

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد أصوات 39702451 بنسبة 89.6% من عدد أصوات الناخبين ، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.