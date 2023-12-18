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الأهلي يُهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

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القاهرة - سامية سيد - قدم النادي الأهلي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ونشر الأهلي تنهنئة عبر منصاته الرسمية، قال فيها: "الأهلي يُهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الشعب المصري الغالية.. كل التمنيات لسيادته بدوام التوفيق لقيادة البلاد للمزيد من التقدم والازدهار".

الاهلي
الاهلي

 

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد أصوات 39702451 بنسبة 89.6% من عدد أصوات الناخبين ، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

 

 

 

الرئيس السيسي

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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