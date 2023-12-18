شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الفائز من مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلى بكأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

قرعة كأس العالم للأندية 2023 أوقعت الأهلى فى طريق فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية، ليتجنب الأهلى مواجهة مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضى، ليواجه الفائز من مباراة الأهلى وبطل أمريكا الجنوبية الفائز من مباراة مان سيتى وأوراوا اليابانى فى نهائى المونديال.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي مع أوراوا الياباني غداً الثلاثاء فى الثامنة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة). ويخوض مانشستر سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مواجهته الأولى فى مونديال الأندية. وتأهل فريق أوراوا الياباني لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نظيره فريق كلوب ليون المكسيكي، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية"، فى أولى مباريات دور ربع نهائى بطولة كأس العالم للأندية.

تذاع مباراة الأهلى وفلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية عبر قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول فى السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى.