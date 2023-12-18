شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يهزم لافيينا 2 /1 وشبين يحقق فوزه الثانى على التعدين بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل القناة انتصاراته محققا الفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما باستاد هيئة قناة السويس فى مستهل مباريات الجولة الثالثة عشرة بدورى القسم الثانى أ "دورى المحترفين" رافعا رصيده إلى 20 نقطة ويتقدم خطوة فى جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد لافيينا عند 22 نقطة وييتعد رويدا رويدا عن الصدارة.

وفى إطار مباريات نفس الجولة نجح بترول أسيوط في الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، ليستعيد الفريق الأسيوطى اتزانه سريعا بعد الهزيمة المفاجئة الجولة الماضية أمام القناة بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة ، بينما توقف رصيد الخاسر عند 16 نقطة، كما نجح جمهورية شبين في الفوز على النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ17 ، بينما توقف رصيد التعدين 4 نقاط في مؤخرة جدول الترتيب.