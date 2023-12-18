شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: الفوز الكاسح للرئيس السيسي تأكيد على ثقة الشعب فى قيادته السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 39 مليوناً 702 ألف صوت فى الانتخابات الرئاسية أكبر دليل على ثقة الشعب المصري فى سيادته لقيادة الدولة المصرية لولاية ثالثة، مهنئاً الرئيس بالفوز الكاسح برئاسة جمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.

وتقدم جمال علام بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بالرياضة والرياضيين طوال الفترة الماضية، وتأكيده الدائم في جميع المناسبات والمحافل على أهمية ودور الرياضة في تقدم الشعوب وبنائها وتقدمها، وتكريمه لشخصيات رياضية كبيرة، وتوجيهاته الدائمة بتسهيل و توفير جميع متطلبات المنتخبات على مستوى كرة القدم وسعيه الدائم أن نكون في مصاف الدول الكبرى، داعيا المولى عز وجل أن يوفق سيادته لما فيه خير البلاد والعباد وأن يسدد خطاه ويمتعه بموفور الصحة والعافية.