شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من كولر لثنائى الأهلى قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، ثنائي الفريق محمود كهربا ومحمد عبد المنعم من العصبية أو العنف أو الاعتراض على الحكم فى مباراة فلومينينسي البرازيلى الليلة، لأن ذلك قد يتسبب فى حصولهما أو أحدهما على بطاقة صفراء أو حمراء تربك صفوف الفريق وتضعف حظوظه فى الصعود لنهائى كأس العالم للأندية.
ويستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.
وطلب مارسيل كولر من كهربا ومحمد عبد المنعم الحفاظ على هدوئهما وعدم الحصول على أى بطاقات صفراء أو حمراء، خاصة أنهما من عناصر الفريق الأساسية.
ويمتلك الأهلي سجلًا حافلا مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.
ويسعى الأهلي خلال مشاركته فى هذه النسخة من البطولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه فى 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز