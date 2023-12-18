شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من كولر لثنائى الأهلى قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، ثنائي الفريق محمود كهربا ومحمد عبد المنعم من العصبية أو العنف أو الاعتراض على الحكم فى مباراة فلومينينسي البرازيلى الليلة، لأن ذلك قد يتسبب فى حصولهما أو أحدهما على بطاقة صفراء أو حمراء تربك صفوف الفريق وتضعف حظوظه فى الصعود لنهائى كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.