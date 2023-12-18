شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام خيارين فى مواجهة فلومينينسي.. صناعة مجد لم يتحقق أو إنجاز مكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي فى الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد "الجوهرة المشعة" فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة قوية وصعبة على بطل أفريقيا، الذي يتطلع لتحقيق إنجاز جديد وتاريخ لم يتحقق من قبل.

ويطمح لاعبو الأهلي والجهاز الفني فى تحقيق الفوز على فلومينينسي البرازيلي، وخطف بطاقة الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية، وصناعة مجد جديد لم يتحقق من قبل، وهو لعب المباراة النهائية، والمنافسة على حصد الميدالية الذهبية أو الفضية، لاسيما أنه سبق وحقق الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل.

وبات الأهلي أمام خيارين لا ثالث لهما خلال مباراة فلومينينسي، فإما تحقيق مجد تاريخي من خلال الصعود للمباراة النهائية أو الخسارة أمام بطل أمريكا اللاتينية والتحول للعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وهما مركزان ليسا جديدين على الأهلي بعدما سبق وحققهما فى آخر نسختين.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة والرابعة على التوالي، وسبق وحقق المركز الثالث في نسخة 2006 و2020 و2021، بينما اكتفى بتحقيق المركز الرابع في نسخة 2022، ويتطلع لتحقيق إنجاز فريد في النسخة الحالية، في آخر نسخة بالنظام الحالي قبل زياد الفرق ولعب بطولة من 32 فريقا في 2025.

واستعد فريق الأهلي جيدا لمباراته أمام بطل البرازيل من خلال مشاهدة مباريات فلومينينسي وعرفة أبرز اللاعبين في صفوفه، وأسلوبه في التحضير والاختراق، وطريقته وقت الاستحواذ على الكرة، وأبزر نقاط الضعف في صفوفه، لاستغلالها في مباراة الليلة.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على عقد أكثر من محاضرة فنية للحديث مع اللاعبين على ضرورة طي صفحة الفوز على اتحاد جدة السعودي وتخطي بطل البرازيل، من أجل كتابة تاريخ جديد لم يتحقق من قبل من خلال الصعود إلى المباراة النهائية، وهي الخطوة التي لم يصل لها الفريق الأحمر من قبل، حيث شارك في 8 نسخ سابقة ولم يتسن له الوصول إلى المباراة النهائية، ويرى المسئولون فى القلعة الحمراء أن النسخة الحالية هى الفرصة المواتية نحو الصعود إلى نهائي المونديال، لاسيما أن القرعة أبعدته عن الوقوع فى مواجهة مع بطل أوروبا بنصف النهائي، كما حدث فى النسخ الماضية، في ظل التباين الكبير في المستوى وفارق الإمكانيات بين قائمة الأهلي وباقي الفرق الأوروبية التى تشارك فى مونديال الأندية.

وحرص مسئولو الأهلي على تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم من أجل تحقيق مستوى قوي أمام فريق فلومينينسي، كما حدث فى مباراة اتحاد جدة الماضية، من خلال صرف مكافآت خاصة للاعبين، وحثهم على تقديم أفضل مستوى فني والتسلح بالجماهير الحمراء، المتوقع أن تحضر بكثافة في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة" الليلة، من أجل مساندة فريقها ومساعدته على تحقيق الإنجاز المرتقب.