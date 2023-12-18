شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك إلى ملعب مواجهة فلومينينسي فى نصف نهائي مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت منذ قليل حافلة فريق الاهلى فى طريقها إلى ملعب الملك عبد الله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة فلومينينسي البرازيلي، المحدد لها الثامنة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي فى البطولة للمرة التاسعة فى تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثانى أكثر أندية العالم مشاركة فى البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي ثلاث وعشرين مباراة وهو أكثر الفرق لعباً في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.