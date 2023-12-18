نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الأهلي فريق فلومنينسي البرازيلي، في مباراة هامة ومرتقبة بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الإثنين، وتقام على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية.

وأعلنت مجموعة قنوات "تي في" التركية، وتحديدًا القناتين الخامسة والثامنة، بالإضافة إلى قناة فارزيش، عن نقل المواجهة المصيرية، وفقا لموقع "مصراوي".

قناة "تي في 5" التركية الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي

القمر: تركسات 42 شرقا

التردد: 12356

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 7100

قناة "تي في 8" التركية الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي

القمر: تركسات 42 شرقا

التردد: 12346

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 9600

قناة فارزيش الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي

القمر : عربسات 26 شرقا

التردد: 12265

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 30000