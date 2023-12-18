بدلاء الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيله الرسمي الذى سيخوض به مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فلومينيسي.

وشهدت التشكيلة الرسمية للمارؤد الأحمر تغييرا وحيدا عن تشكيلة الفريق بالمباراة الماضية، وهى تواجد أكرم توفيق اساسيا بدلا من أحمد نبيل كوكا الذى تواجد على مقاعد البدلاء، بالاضافة الى خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

وتقام مباراة الاهلى وفلومينيسي البرازيلي فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 على استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الثامنة مساء اليوم.

ويتأهل الفريق الفائز من لقاء الاهلى وفلومينيسي لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وأوراوا رد دايموندز الياباني في الجولة النهائية لكأس العالم للأندية 2023.

وتذاع مباريات كأس العالم للأندية عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية هي التي حصلت على حقوق بثمونديال 2023.

تشكيل الأهلي الرسمي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

في الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور

في الهجوم: وبيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات.