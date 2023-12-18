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كأس العالم للأندية 2023.. وصول حافلة الأهلي ملعب الجوهرة لخوض مباراة فلومينينسي

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب الملك عبدالله بمدينة جدة، لخوض مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 أمام فلومينينسي البرازيلي المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، والجهاز المعاون، على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

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وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر إقامة البعثة في مدينة جدة ، قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة، في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
ويتأهل الفريق الفائز من لقاء الاهلى وفلومينيسي لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وأوراوا رد دايموندز الياباني في الجولة النهائية لكأس العالم للأندية 2023.

وتذاع مباريات كأس العالم للأندية عبر مجموعة قنوات SSC السعودية هي التي حصلت على حقوق بثمونديال 2023.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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