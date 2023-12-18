بعثة الأهلي تستعد لمغادرة فندق الإقامة إلى ملعب الجوهرة المشعة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمدينة جدة، لمغادرة فندق الإقامة والتحرك إلى استاد الجوهرة المشعة، من أجل خوض لقاء الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص مارسيل كولر على إقامة مران خفيف للاعبين في تمام الساعة ١٢.٣٠ ظهرًا، في إطار الاستعداد للمباراة، كما عقد محاضرة فنية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

يدخل المارد الأحمر لقاء اليوم متسلحًا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز التاريخي علي اتحاد جدة في ربع نهائي البطولة، وإحراجه وسط جمهوره وعلي ملعبه وهو مدجج بالنجوم، ليخسر بثلاثية من الأهلي الذي يتأهل علي حسابه.

اليوم الأهلي أمام فرصة لكتابة التاريخ والتأهل لأول مرة لنهائي البطولة التي يشارك فيها كأكثر الأندية مشاركة في الوطن العربي بواقع 9 نسخ سابقة، وحقق إنجاز البرونزية والمركز الثالث في 3 نسخ، ولم يستطيع التأهل للنهائي من قبل.

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