باتشيكو يعلق على مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - علق البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على مواجهة صن داونز، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

وأكد باتشيكو على أن موقعة صن داونز ستكون حاسمة إلى حد بعيد في شكل المجموعة، مشيرًا إلى أن الفوز بها سيُغير في شكل الترتيب.

تصريحات باتشيكو

تحدث باتشيكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بيراميدز أمام صن داونز، حيث قال: "موقعة صن داونز بالتأكيد ستكون حاسمة إلى حد بعيد في شكل المجموعة".

وتابع: "الفوز بهذه المباراة سيجعل هناك تغيير في الأمور وبلوغ الدور الثاني من البطولة، وبالتالي بيراميدز يدخل اللقاء من أجل الفوز ولا بديل غيره".

وأكمل: "الفريق نجح في لعب مباراة تكتيكية كبيرة في جنوب إفريقيا وكان قريبا من تحقيق الفوز على بطل جنوب إفريقيا وأحد أفضل أندية القارة وبطل سابق للبطولة".

وأضاف: "من الجيد لنا عدم استقبال أي أهداف في بريتوريا على الرغم من أنه بالنظر لمباريات صن داونز فإن جميع مبارياته على ملعبه يسجل فيها".

وأردف: "فريقنا مطالب بأن يواصل مسيرته في هذه البطولة ويحقق الفوز في القاهرة ويصل إلى النقطة السابعة ويقترب كثيرا من العبور للدور المقبل".

الجدير بالذكر أن مواجهة صن داونز أمام الأهلي في الجولة الماضية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتي أقيمت على ملعب العملاق الجنوب إفريقي.