كينو يقود تشكيل فلومينينسي أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي عن التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويقود البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز السابق، تشكيل فلومينينسي أمام الأهلي، في المواجهة المقرر انطلاقها في الثامنة من مساء الليلة.

تشكيل فلومينينسي أمام الأهلي

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: صامويل كزافييه، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو

الوسط: أندريه، مارتنيلي، جانزو

الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو

فلومينينسي

وقرر الجهاز الفني للفريق البرازيلي اللعب بالتشكيل المعتاد أمام الأهلي، حيث دفع بالثلاثي الهجومي كينو وأرياس وكانو.

بينما يأتي على مقاعد بدلاء فلومينينسي، كل من:

بيدرو هانجيل، فيتور يوديس، مارلون، ألكساندر، جون كيندي، دانييل، جوجا.

وأيضًا تياجو سانتوس، يوني جونزاليس، ديوجو باربوسا، ديفيد براز، وليما.

ويواجه فلومينيسي البرازيلي نظيره الأهلي المصري في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، بعدما حقق المارد الأحمر الفوز على اتحاد جدة في الدور ربع النهائي.