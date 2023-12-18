مدرب إنتر ميلان يصف مواجهة أتليتكو مدريد بالمعركة ويغازل سيميوني

تحدث سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة.

وكانت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الإثنين، قد أسفرت عن وقوع إنتر ميلان مع أتليتكو مدريد.

ووصف مدرب إنتر ميلان، مواجهة أتليتكو مدريد، بأنها معركة، مؤكدًا أنه تربطه علاقة ممتازة بدييجو سيميوني مدرب فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

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وأشار إنزاجي في تصريحات نشرتها صحيفة “فوتبول إيطاليا”، إلى أن المواجهة ستجمع فريقين من الطراز الفريد، في ملعبين جميلين سيحظيان بجمهور كبير، معبرًا عن سعادته بنتائج قرعة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أنه واجه أتليتكو مدريد من قبل في نهائيين خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن لديه تقليد عظيم في هذه المسابقة، وأن نادي إنتر ميلان ليس مختلفًا ويرغب في الحلم مرة أخرى لإعطاء فرحة أخرى لمشجعي الفريق.

وتابع إنزاجي: ” لدينا مباريات مهمة الشهر المقبل، سنركز عليها في الدوري، وسيكون لدينا أيضًا كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، ثم سنفكر في الاستعداد لهاتين المباراتين الكبيرتين، سيكونان معركتين، سنعمل على أن نكون جاهزين”.