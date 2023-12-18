دي بروين يزف خبرا سارا لـ مانشستر سيتي قبل مباراة أوروا في كأس العالم الأندية

زف النجم البلجيكي كيفين دي بروين خبرا سارا لبيب جوارديولا بمشاركته في تدريبات مانشستر سيتي اليوم الاثنين قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكان مانشستر سيتي قد أنهى استعداداته للمشاركة في كأس العالم للأندية بالتعادل ضد كريستال بالاس بهدفين لكل فريق.

وعاد كيفن دي بروين مساء اليوم للمشاركة في تدريبات مانشستر سيتي بجانب بقية زملائه.

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وكان دي بروين قد تعرض لإصابة قوية في بداية الموسم اضطرته للغياب عن معظم مباريات مانشستر سيتي في كل المسابقات.

وشهدت التدريبات غياب النرويجي إرلينج هالاند الذي لا يزال يعاني من إصابة وغياب الجناح البلجيكي جيريمي دوكو عن التدريبات.

وكان بيب جوارديولا قد أعلن قائمته المشاركة في كأس العالم للأندية والتي شملت اسم النجم البلجيكي كيفن دي بروين.

وكان كيفن دي بروين قد تلقى صدمة خلال الساعات الماضية حيث تعرض منزله للسرقة بينما يتواجد حالياً في المملكة العربية السعودية من أجل الاستعداد للبطولة رغم عدم جاهزيته بسبب الإصابة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة خلال 17 جولة.