الاتحاد الإنجليزي يصدم مانشستر سيتي قبل مواجهة أوراوا في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم نادي مانشستر سيتي بعد أحدث مباراة توتنهام هوتسبير في الجولة الرابعة عشر من الدوري.

شهدت مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما، انفعال لاعبي السكاي بلو على حكم اللقاء.

قرر الاتحاد الإنجليزي نادي مانشستر سيتي مبلغ 120 ألف جنية إسترليني بسبب فشل النادي في السيطرة على اللاعبين أمام الحكم سايمون هوبر في مباراة توتنهام.

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وشهدت المباراة قيام الحكم هوبر بإطلاق صافرة دون وجود داعي بعد انفراد جاك جريليش بمرمى توتنهام، وكانت هذه الهجمة كفيلة بإنهاء المباراة لصالح مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع نظيرة فريق أوراوا الياباني غداً الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.