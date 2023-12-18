السجن 10 أشهر وغرامة على يوسف عطال بسبب فلسطين

أصدرت المحكمة الفرنسية حكمها في قصية الدولي الجزائري يوسف عطال نجم نادي نيس، بعد دعمه للقضية الفلسطينية على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت محكمة نيس معاقبة الدولي الجزائري يوسف عطال بعشرة أشهر سجنًا غير نافذة، فضلًا عن تغريم اللاعب بمبلغ مالي قدره 45 ألف يورو.

وأصبح يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر ملزم بنشر العقوبة في صفحته على منصات التواصل الاجتماعي شهراً كاملاً.

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وأعلن يوسف عطال عن اعتذاره عما قام بنشره وتداوله على صفحته الرسمية، بعدما قال أثناء المحاكمة:” هدفي لم يكن نشر الكراهية، بل لإيصال رسالة سلام، لا أستطيع رؤية الأشخاص تعاني، ولهذا حذفت المنشور من صفحتي “.

وأضاف:” أنا لا أفهم العربية بطلاقة مثل اللغة الفرنسية بعض المصطلحات لا يفهما الجميع، ولذلك لم أفهم الجمل التي تضمنها الفيديو “.

وأوضح:” تمت معاقبتي وإبعادي عن كرة القدم اللعبة التي أحبها كثيرا، أنا آسف على الفيديو، أنا لست ضد أي شخص فقد كنت اريد إيصال رسالة سلام “.

واختتم عن صورته بالعلم الفلسطيني:” أنها صورة مع المنتخب الوطني الجزائري للتضامن مع فلسطين، أنا لست ضد السامية ولست ضد أي شخص، أنا نادم على عدم مشاهدتي الفيديو حتى النهاية، أنا مجرد لاعب كرة قدم ضد الكراهية، لقد لعبنا بالفعل في الكيان الصهيوني ولعبت دون أي مشكلة “.