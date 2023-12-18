تشكيل فلومينينسي أمام الأهلي في كأس العالم للأندية.. مارسيلو وكينو أساسيان

أعلن فرناندو دينيز، المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المقرر لها اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وفلومينينسي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة».

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وجاء تشكيل فلومينينسي أمام الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: فابيو.

الدفاع: صامويل كزافييه، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو.

الوسط: أندريه، مارتنيلي، جانزو.

الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو.

بينما ضم تشكيل الأهلي ضد فلومينينسي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.

دكة البدلاء الأهلي ضد فلومينينسي

ضمت دكة بدلاء الأهلي في مباراة فلومينينسي كل من: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.