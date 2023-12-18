النصر السعودي يغلق الأبواب أمام عروض رحيل محترفه

أغلقت إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، الباب أمام عروض رحيل محترف فريقه الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الصحفي الموثوق سانتي أونا، أن إدارة نادي النصر السعودي، متمسكة ببقاء الايفواري سيكو فوفانا، رغم تلقيه العديد من الإغراءات لرحيله.

وكتب سانتي أونا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “النصر ليس لديه أي نية لفتح محادثات بشأن سيكو فوفانا في يناير رغم اهتمام العديد من الأندية”.

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وتابع: ” النصر سعيد للغاية باستثماره في سيكو فوفانا لأنه يقوم بعمل رائع تحت قيادة لويس كاسترو. يتم اعتباره لاعبًا رئيسيًا”.

وكان النصر السعودي قد تعاقد مع سيكو فوفانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من لانس الفرنسي.

من جهة أخرى فإن مصير دافيد أوسبينا محترف النصر السعودي، معلق حتى الآن وفقًا لما أكدته صحيفة الرياضية.

وأشارت إلى أن العالمي لم يناقش حتى الآن قرار عودة الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى الفريق، إلى تمثيل النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان أوسبينا صاحب الـ35 عامًا أقترب من دخول الفترة الحرة والتي تسمح له التوقيع والانتقال لأي نادٍ أخر، بعد أن تعاقد معه في صيف 2022، إلا أنه تعرض للإصابة التي غيبته عن الفريق خلال الفترة الماضية.