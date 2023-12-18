صدمة لبيراميدز قبل مواجهة صنداونز بسبب رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - تأكد غياب رمضان صبحي عن فريق بيراميدز، خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي ضمن مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في السادسة من مساء غدا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عبر موقع ناديه الرسمي، أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام عقب مران الأمس والذي جرى باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء صن داونز.

وأوضح الطبيب أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت معاناته من التهابات في وتر العضلة الخلفية، وحاجته لوقت للعلاج والتأهيل قبل العودة والمشاركة في المباريات وبالتالي يغيب مبدئيا عن لقاء صن داونز مع استمرار تأهيله للمشاركات الأخرى.