اتحاد الكرة يهنئ السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، عبر موقعه الرسمي على منصة "X" تويتر سابقاً، تهنئة خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "X" مضمونها: "يتقدم جمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين بالاتحاد، وأسرة كرة القدم بالتهنئة الصادقة لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أعلنت اليوم الإثنين، انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي كرئيس للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.