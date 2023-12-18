لضمان سلامة اللاعبين.. طبيب الزمالك يتابع الإجراءات الوقائية بفندق الإقامة بأنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة على متابعة كافة الأمور الطبية في فندق الإقامة، قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي.

ويلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي بعد غدا الأربعاء، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتابع رئيس الجهاز الطبي كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة الطبية في الغرف والمطاعم وأماكن الجلوس، وكافة المأكولات والمشروبات بجانب التأكد من حصول جميع أفراد البعثة على كافة الأدوية الخاصة بالوقاية من الأمراض المستوطنة في أفريقيا.