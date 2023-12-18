فانتازي.. ارتفاع سعر سون هيونج مين اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الإثنين ارتفاع سعر جناح توتنهام سون هيونج مين، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 18 ديسمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

سون هيونج مين (توتنهام) 9.8 مليون جنيه إسترليني

كول بالمر (تشيلسي) 5.6 مليون جنيه إسترليني

بيرند لينو (فولهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

مارتن دوبرافكا (نيوكاسل) 4.2 مليون جنيه إسترليني

ريتشارليسون (توتنهام) 6.7 مليون جنيه إسترليني

جولييلمو فيكاريو (توتنهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كارلتون موريس (لوتون) 5.1 مليون جنيه إسترليني