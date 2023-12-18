باتشيكو: لا بديل عن الفوز في مواجهة صنداونز.. وغياب رمضان والشناوي مؤثر



محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن أهمية مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

قال باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة صن دوانز، حاسمة إلى حد بعيد في شكل المجموعة، والفوز بها سيترتب عليه الكثير من الأمور في بلوغ الدور الثاني من البطولة، وبالتالي بيراميدز يدخل اللقاء من أجل الفوز ولا بديل غيره.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي، أن بيراميدز نجح في لعب مباراة تكتيكية مميزة في جنوب أفريقيا وكان قريبا من تحقيق الفوز على بطل جنوب أفريقيا وأحد أفضل أندية القارة وبطل سابق للبطولة، وكان من الجيد عدم استقبال أي أهداف في بريتوريا على الرغم من أنه بالنظر لمباريات صن داونز فإن جميع مبارياته على ملعبه يسجل فيها.

أكمل: بيراميدز مطالب بأن يواصل مسيرته في البطولة ويحقق الفوز في القاهرة ويصل إلى النقطة السابعة ويقترب كثيرا من العبور للدور المقبل، وبالنظر إلى مباراة جنوب أفريقيا فإن كل فريق يعلم الآخر جيدا وبيراميدز يلعب في القاهرة بخطة تكتيكية.

أضاف: أثق كثيرا في جميع اللاعبين على الرغم من الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق ولا نسعى لخلق أي أعذار لأن جميع اللاعبين بنفس المستوى وأي لاعب قادر على تعويض النقص العددي.

وتحدث باتشيكو عن غياب أحمد الشناوي حارس المرمى وكذلك رمضان صبحي بشكل مفاجئ مؤكدا أن الثنائي بالفعل مهم للفريق وغيابه مؤثر بشدة وانضموا للغيابات الأخرى مثل إبراهيم عادل وإسلام عيسى، ولكنه مدرب واقعي ويتعامل مع الأسماء الجاهزة ويعلم جيدا أن الفريق به لاعبين مميزين في كل المراكز، وقادرون على تعويض النقص ولابد من الفوز قبل غلق الملف القاري والتركيز في بطولة كأس السوبر للأبطال.