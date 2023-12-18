مصدر يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة إيقاف قيد الزمالك مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة إيقاف القيد مرة أخرى، بسبب عدم دفع مستحقات نادي كاراكاس الفنزويلي، نظير انتقال البنيني سامسون الموسم الماضي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": نادي كاراكاس يحق له الحصول على مبلغ 450 ألف دولار، نظير مستحقات انتقال البنيني سامسون، وقاموا بشكوى الزمالك للاتحاد الدولي:

أضاف المصدر: النادي الفنزويلي بالفعل حصل على حكم لصالحه، ولكن منذ فترة، ويتم حاليا العمل على دفع المقابل المادي، بعدما تم الاستئناف على هذا الحكم.

وأكمل المصدر: الحكم الذي حصل عليه نادي كاراكاس، لا يعيق نادي الزمالك من فتح باب القيد، حال حل أزمة مستحقات نادي سبورتينج لشبونة والغاني أتشمبونج، بعدما تم دفع مستحقات رعاية إبراهيما نداي لصالح نادي وادي دجلة.