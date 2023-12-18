"لم تكن مفاجأة".. جوارديولا يتحدث عن فوز الأهلي على اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أوراوا الياباني، غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، عن فوز الأهلي على اتحاد جدة.

وقال جوارديولا: "لم تكن مفاجأة، كل المصريين مهتمين بالأهلي وشاهدت ذلك عندما كنت في زيارة لمصر سابقا، وهنا أيضا في السعودية لديه الكثير من المشجعين وهو من أفضل الأندية العربية".

وأضاف:"شاهدت التشجيع الكبير الذي كان في مباراة الأهلي والاتحاد وأعجبني ذلك من الجماهير والحماس الذي تواجد طوال المباراة".

وتابع: "هذه بطولة مختلفة ومميزة، يجب علينا أن نحترم كل المنافسين ونلعب بشكل جيد، وأن نقدم كل ما لدينا لكي نذهب إلى نهائي المونديال".

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