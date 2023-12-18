شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين: التوفيق غائب عن أبو قير وعندى مشكلة فى الهجوم بسبب الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن المزين، المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة، أن فريقه قدم مباراة جيدة ولكن التوفيق لم يحالفنا والكرة نتائج، وبترول أسيوط استطاع استغلال الفرص وحقق الفوز.

ونجح بترول أسيوط فى الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما بأسيوط فى مستهل مباريات الجولة الـ13 لدورى المحترفين .

وقال أيمن المزين فى تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس، "قدمنا أداء جيد فى المباريات الماضية ولكن النتائج غير جيدة والتوفيق مش فى صالحنا، وسيطرنا على الشوط الثانى بشكل كامل واحتسب علينا ركلة جزاء ساذجة، وأهدرنا فرص سهلة للتسجيل".

وتابع مدرب أبو قير للأسمدة، "عندي مشكلة في خط الهجوم بسبب الإصابات لدرجة أننى لعبت بمساك في آخر المباراة فرود للعب على الكرة الطويلة، ولكن لم يحالفنا الفوز".

واصل القناة انتصاراته محققا الفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما باستاد هيئة قناة السويس فى مستهل مباريات الجولة الثالثة عشرة بدورى القسم الثانى أ "دورى المحترفين" رافعا رصيده إلى 20 نقطة ويتقدم خطوة فى جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد لافيينا عند 22 نقطة وييتعد رويدا رويدا عن الصدارة.

وفى إطار مباريات نفس الجولة نجح بترول أسيوط في الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، ليستعيد الفريق الأسيوطى اتزانه سريعا بعد الهزيمة المفاجئة الجولة الماضية أمام القناة بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة ، بينما توقف رصيد الخاسر عند 16 نقطة، كما نجح جمهورية شبين في الفوز على النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ17 ، بينما توقف رصيد التعدين 4 نقاط في مؤخرة جدول الترتيب.