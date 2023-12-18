شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهنئ الرئيس السيسي بثقة الشعب المصرى وفوزه بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب وكافة الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي شهدت مشاركة شعبية تاريخية.

وهنأ نادي المقاولون العرب الرئيس السيسي على توليه مسئولية البلاد فترة رئاسية جديدة، والحصول على تأييد كاسح من الشعب المصري العظيم، فإنه يتمنى له كل النجاح والتوفيق لمواصلة مسيرة العطاء والإنجازات لتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

ويثمن نادي المقاولون العرب وعي الشعب المصري الكبير وحرصه على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024 في ظل المخاطر التي تحيط بعالمنا العربي مؤكدين ثقتهم في حكمة وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على أمن مصرنا الغالية واستقرارها.