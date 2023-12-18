شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: قادرون على هزيمة صن داونز رغم الغيابات والان مع تفاصيل الخبر
وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الفريق بعدما قدم مواجهة قوية تكتيكيا في جنوب أفريقيا أمام صن داونز كان الأفضل فيها في كل شيء، وحاليا فى القاهرة وعلى ملعبه من الضروري عدم خسارة أي نقطة، ومن المهم الفوز والوصول للنقطة السابعة والاقتراب أكثر من بلوغ الدور الأكثر تقدما.
وأوضح قائد بيراميدز أن الفريق بالفعل يعاني من غيابات كثيرة، وآخرها غياب رمضان صبحي وأحمد الشناوي بسبب الإصابة التي تعرضا لها، ومن قبلهما إسلام عيسى وإبراهيم عادل، ولكن المجموعة بالكامل على قدر المسئولية ولديها هدف واحد وهو الفوز مهما كانت الغيابات والكل على قلب رجل واحد للفوز في لقاء الغد وتأمين صدارة المجموعة والاقتراب خطوة أكبر من الدور الثاني.
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