شكرا لقرائتكم خبر عن دكة بدلاء الأهلي أمام فلومينينسي.. أفشة وديانج والسولية وطاهر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد كل من خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس على دكة بدلاء الأهلي في مباراته أمام فلومينينسي البرازيلي مساء اليوم الاثنين فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي تجمعهما باستاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات فى الهجوم.

ويعد فريق فلومينينسي خامس فريق برازيلي يلتقي به الأهلي طوال تاريخه بالبطولة، سبق للأهلي اللعب مع انترناسيونال عام 2006، وكورنثيانز عام 2012، وبالميراس عامي 2021 و2022، وفلامنجو نسخة فبراير 2023.

وتفوقت فرق البرازيل على الأهلي خلال أربع مواجهات، بينما تفوق الأهلي في مواجهة واحدة كانت مع بالميراس في 2021، وكانت في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما تعادل الفريقان خلال المباراة بدون أهداف، وتفوق الأهلي 3-2بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز بالميدالية البرونزية، وكانت هذه المرة الأولى التي تبتعد فيها أندية أمريكا الجنوبية عن منصات التتويج بالميداليات خلال تاريخ مشاركتها بالبطولة.

يذكر أن الأهلي صعد للدور نصف النهائي بعدما تخطي اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، أحرز للأهلي علي معلول من ضربة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، وأحرز كريم بنزيما هدف اتحاد جدة، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء سددها كريم بنزيما.

يشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي ثلاث وعشرين مباراة وهو أكثر الفرق لعباً في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية، وفي 2012، وفبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.