شكرا لقرائتكم خبر عن غياب رمضان صبحى والشناوى وجلال عن قائمة بيراميدز فى مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي فى إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. ويحل صن داونز ضيفاً على بيراميدز فى السادسة مساء الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال. وجاءت القائمة على النحو التالي: وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس ويفتقد فريق نادي بيراميدز في اللقاء لجهود المدافع أسامة جلال للإيقاف بسبب الطرد في لقاء الجولة الثالثة، بجانب غياب رمضان صبحي وأحمد الشناوي وإبراهيم عادل وإسلام عيسى ومحمود مرعي بسبب الإصابة.

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